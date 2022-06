Oficial: brilhou no Mafra e é reforço do Santa Clara

Tomás Domingos com a camisola do Mafra

Redação com Lusa

Emblema insular confirma informação avançada por O JOGO em tempo oportuno.

O lateral-direito Tomás Domingos, que alinhava no Mafra, da II Liga, assinou contrato com o Santa Clara para as próximas três épocas, até 2025, anunciou esta quarta-feira o clube da I Liga.

"A Santa Clara Açores - Futebol, SAD vem por este meio anunciar a celebração de contrato de trabalho com o atleta Tomás Domingos, válido para as próximas três temporadas desportivas", anunciou o emblema açoriano em comunicado.

O Santa Clara destaca o percurso do novo reforço, de 23 anos, que se assumiu como "um dos elementos em relevo" no Mafra na época passada, tendo realizado 36 jogos.

"Apesar da juventude, Tomás Domingos destaca-se como um futebolista e atleta assaz completo em ambos os momentos do jogo, sendo igualmente proficiente a defender como a atacar, munindo-se de rapidez, excelente capacidade de passe e cruzamento", assinala o clube.

O lateral direito chegou ao Mafra em 2020/21, depois de ter passado pela equipa de sub-23 do Benfica e pelos escalões de formação do Belenenses e do Oeiras.

Tomás Domingos é a primeira contratação do Santa Clara para a temporada 2022/23, sendo que, em sentido inverso, o clube açoriano, que terminou a última edição da I Liga no sétimo lugar, já anunciou as saídas de Nené, Lincoln e Cryzan.