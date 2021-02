"O lance do penálti revolta-me. Já tenho mais de 600 jogos no futebol português"

Declarações de Daniel Ramos (treinador do Santa Clara) após o encontro Gil Vicente-Santa Clara (1-0), da 20.ª jornada da I Liga

Sobre o jogo: "Foi uma das melhores primeiras partes que fizemos. Tivemos várias oportunidades. Aos três minutos e meio, já tínhamos duas. Conseguimos ser uma equipa dominadora, com posse e circulação de bola. Disse, ao intervalo, que deu gosto vê-los jogar e que era pena irmos para o intervalo com 0-0."

Segunda parte e o lance final: "A segunda parte foi mais equilibrada. O Gil Vicente foi mais agressivo e acutilante, e criou-nos mais dificuldades até ao lance final [do penálti], que me revolta. Já tenho mais de 600 jogos no futebol português, mas não quero ser corrosivo para com o ambiente do futebol português. Temos uma viagem longa para fazer e estamos tristes."

Bom jogo: "Tivemos quatro ou cinco grandes oportunidades na primeira parte. Continuámos a ser uma equipa dominadora e muito tranquila com bola. Se tivéssemos marcado primeiro, teríamos muitas possibilidades de vencer o jogo. Percebemos o nervosismo do Gil [Vicente] e estávamos muito bem no jogo".