O futuro de Mário Silva: últimas arestas discutidas este fim de semana

Treinador acredita que vai haver um entendimento.

O processo de renovação de contrato do treinador Mário Silva com a SAD do Santa Clara será concluído na próxima semana. O treinador atirou ontem, em conferência de imprensa, que está "muito confiante e esperançoso que sejam pela positiva" as novidades que vão surgir. "Existe, de ambas as partes, uma vontade de continuarmos juntos", vincou ainda Mário Silva aos jornalistas.

De acordo com o que O JOGO apurou junto de fonte próxima da SAD, as últimas arestas em faltam deverão ser acertadas este fim de semana, altura em que o presidente da SAD, Ismail Uzun, vai voltar a abordar o técnico . Mário Silva chegou em janeiro aos Açores e assinou até final da corrente época, com mais uma de opção.

O treinador afirmou que ainda "há arestas por limar", mas vincou que juntamente "com a administração da SAD que está em funções, estamos em conjunto a preparar a próxima época", reforçando que na próxima semana "o meu futuro e o futuro da equipa técnica ficarão definidos".