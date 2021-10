Nuno Campos: "Dentro de um resultado negativo já se vê muita coisa positiva"

Declarações de Nuno Campos (treinador do Santa Clara ) após a vitória do Famalicão diante do Santa Clara por 2-0.

Sobre o jogo: "Há dois jogos dentro do próprio jogo. Realmente, os primeiros 35 minutos foram muito bons na nossa equipa. As ideias já a se começaram a ver. Naturalmente que com quatro ocasiões flagrantes nos primeiros 35 minutos, com uma bola ao poste, se entra um golo possivelmente o jogo virava completamente."

O segundo golo: "Vamos depois com 2-0, com uma situação com menos um jogador e mesmo assim tivemos claramente a ideia de jogo que estamos a criar. Mesmo com 10 jogadores tivemos a iniciativa do jogo e o Famalicão não conseguiu criar praticamente situações de perigo."

Positivo: "Não é o resultado que queríamos para os nossos adeptos, mas naturalmente já se vê muita coisa positiva. Dentro de um resultado negativo já se vê muita coisa positiva. Os nossos adeptos reconhecerão que a equipa nos primeiros 35 minutos fez coisas muito boas, já fez coisas que vão permitir no futuro, sem o azar que se proporcionou neste jogo, marcar golos e ganhar os jogos."

Arbitragem: "Eu vou evitar ao máximo durante toda a época falar de arbitragem e hoje não vai haver exceção".