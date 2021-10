Nuno Campos antes do FC Porto: "Só tenho de estar confiante para todos os jogos"

Nuno Campos, treinador do Santa Clara

Redação com Lusa

Nuno Campos, treinador do Santa Clara, garante equipa açoriana a dar tudo em campo diante do FC Porto.

O treinador do Santa Clara, Nuno Campos, disse que a sua equipa vai dar tudo em campo diante do FC Porto, no jogo da fase de grupos da Taça da Liga, marcado para terça-feira.

"Vamos apresentar uma equipa que dá tudo em campo, que luta muito e que defende as cores do Santa Clara como se defendesse o melhor da vida deles. É isto que eu tenho sentido deles: um empenho nos treinos desde que cheguei. Só tenho de estar confiante para todos os jogos", afirmou o técnico, em declarações ao departamento de comunicação do clube.

Reconhecendo as dificuldades do encontro, o treinador disse esperar uma "reação forte da equipa" após a derrota em casa diante do Famalicão por 2-0, a contar para a I Liga.

"Espero uma reação forte. Naturalmente, vamos ter um jogo muito difícil, com uma das oito melhores equipas da temporada passada na Liga dos Campeões na Europa e nós sabemos que vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados", assinalou.

Nuno Campos avançou que poderão existir "algumas alterações" na equipa inicial, mas destacou que o Santa Clara vai apresentar o seu "melhor "onze"".

O treinador disse que a equipa vai tentar "impor ao máximo" as suas ideias de jogo ao adversário, realçando que o "objetivo" do Santa Clara para o encontro "não é jogar perto" da sua área.

"A nossa matriz de jogo é uma matriz positiva. É uma matriz dominadora, é uma matriz em que queremos assumir as despesas do jogo. Mas também sabemos que jogando contra uma das melhores equipas da Europa e do mundo, em muitos momentos vamos ter de baixar linhas", admitiu.

O técnico dos açorianos reforçou que os seus "pupilos" vão "lutar pela vitória" no jogo frente aos 'dragões'.

"Temos de sofrer em alguns momentos do jogo, mas não vamos encostar à nossa área a não ser em alguns momentos em que vamos ser obrigados a fazê-lo. Queremos disputar este jogo de forma clara", afirmou.

O Santa Clara vai receber o FC Porto na terça-feira às 18:00 (19:00 em Lisboa), em jogo a contar para o grupo D da Taça da Liga.