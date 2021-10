Nuno Campos e o jogo com o Famalicão: "Acredito piamente que hoje estamos mais fortes"

Técnico açoriano salientou que "o empenho dos jogadores" o deixa "confiante" para o embate com o Famalicão, pelo que teve "dificuldade na convocatória"

O treinador do Santa Clara, Nuno Campos, enalteceu, esta sexta-feira, a evolução da equipa açoriana, dita mais forte do que na "semana passada", na antevisão ao encontro diante do Famalicão para a Liga Bwin.

"Estamos com pouco tempo de trabalho, mas estamos mais confiantes do que no passado porque as coisas começam a ver-se, começa a haver uma evolução, uma compreensão melhor do que eu pretendo", afirmou o técnico. "Estamos muito longe do que vamos ser no futuro, mas estamos a construir o futuro com uma base mais sólida. Acredito piamente que hoje estamos mais fortes do que na semana passada", acrescentou

Nuno Campos falava, esta sexta-feira, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão ao encontro da nona jornada, que marcará a estreia no comando técnico do Santa Clara em jogos da liga.

"Estamos motivados. O empenho dos meus jogadores deixa-me confiante para este jogo e o empenho dos meus jogadores coloca-me dificuldade na escolha, inclusivamente da convocatória", afirmou.

Nuno Campos disse esperar um jogo "muito interessante" entre duas equipas que vão querer "assumir o jogo".

"Nós temos de chegar ao nosso campo ou a qualquer outro campo e jogar o nosso tipo de jogo, que é assumir o jogo, ter a despesa do jogo o mais possível, ter os nossos comportamentos bem adquiridos para depois ser tudo muito mais fácil", realçou.

O treinador dos açorianos elogiou o Famalicão, um clube que tem um "projeto solidificado" e que tem um plantel "com muito talento".

"Sem dúvida que se pode dizer claramente [que a classificação do] Famalicão está aquém do que o plantel vale e está aquém do que aquele clube representante. Mas o Santa Clara a mesma coisa", afirmou.

O Santa Clara, 15º. classificado com seis pontos, recebe o Famalicão, 18º. e último com três, no próximo sábado às 14:30 locais (menos uma hora do que em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.