Negócio de dois milhões: jogo com o Belenenses marca despedida nos Açores

Cryzan está a caminho do futebol chinês.

O avançado Cryzan deverá realizar, na tarde deste sábado, a última partida nos Açores, ao serviço do Santa Clara. Autor de seis golos e duas assistências, nesta temporada, o avançado brasileiro, 25 anos, tem acertada a transferência para o campeão chinês em título, o Shandong Taishan, por dois milhões de euros.

Melhor marcador do clube no campeonato esta temporada e terceiro melhor da história do Santa Clara no escalão principal, com um total de 13 golos, Cryzan foi contratado há, precisamente, dois anos, na altura proveniente do Atlético Goianense.

A partida entre Santa Clara e Belenenses, da ronda 27 da Liga Bwin, tem início às 18h00 de Portugal continental.