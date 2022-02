"Não me lembro de nenhum remate enquadrado do Benfica na primeira parte"

Declarações de Mário Silva, treinador do Santa Clara, à BTV, após a derrota, 2-1, com o Benfica, no Estádio da Luz, depois de estar a ganhar por 0-1.

Análise: "Não conseguimos o que desejávamos, que era pontos. Tínhamos a ambição de jogar aqui, sabendo o grau de dificuldade elevado, mas queríamos fazer um bom jogo, que fizemos, e ganhar, que não fomos capazes. Essa era a nossa primeira meta. Não conseguindo ganhar, o segundo objetivo passava a ser conseguir pontos. Não tenho nada a apontar aos meus jogadores. Tivemos uma equipa personalizada e não nos remetemos, como viram, ao processo defensivo. É lógico que o Benfica a jogar em casa tem individualidades muito fortes. Respondemos bem ao poderio do Benfica. Na primeira parte, apesar do Benfica ter mais posse de bola clara, não me lembro de praticamente nenhum remate enquadrado. Nós conseguimos fazer um golo e algumas transições com perigo na baliza contrária. Na segunda parte não conseguimos não só não segurar a vitória mas também não conseguimos pontuar. Mas ficou provado, uma vez mais, que estamos aqui para dar luta até ao fim e conseguir o nosso objetivo. Agora há que continuar e pensar no próximo jogo, em casa, com o Portimonense, que queremos ganhar."

Entradas de Taarabt e Yaremchuk: "Estávamos preparados para todos os cenários e sabíamos o que tínhamos de fazer. O jogo decidiu-se a cinco minutos do final, com um penálti, que o Darwin converteu e, logo de seguida, um golo. Saio feliz e satisfeito pelos jogadores e pelo trabalho que estamos a desenvolver."