Declarações de Paulo Henrique após o Santa Clara-Benfica (0-3) da 17ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Não entrámos bem no jogo, não conseguimos perceber as movimentações do Benfica. Estávamos avisados que exploravam muito bem a profundidade, só que não conseguimos anular isso. Mesmo assim, o resultado é pesado demais para aquilo que se passou. É verdade que na primeira parte o Benfica esteve melhor do que nós, mas demos uma boa resposta na segunda parte e não merecíamos sair com este resultado."

Primeiros dias de trabalho com Jorge Simão: "Sentimos uma mudança de mentalidade. Se quisermos catapultar na tabela e ficar numa posição confortável, temos de trabalhar bem, ser disciplinados e ter uma mentalidade vencedora numa primeira liga muito competente".