Morita testa positivo à covid-19 e falha próximo jogo do Santa Clara

Morita, médio do Santa Clara

Grupo açoriano será, devido a este caso descoberto, novamente testado para rastrear eventuais infeções

Morita é uma baixa confirmada no plantel às ordens de Nuno Campos. O médio japonês do Santa Clara testou positivo, esta quinta-feira, à covid-19 e vai falhar, por isso, o jogo com o Arouca, relativo à 13.ª jornada da Liga Bwin.

O futebolista, 26 anos, que realizou um teste rotineiro, terá que cumprir, em função da infeção contraída pelo novo coronavírus, dez dias de isolamento profilático, período decretado como obrigatório pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

O plantel do Santa Clara, devido ao caso positivo de Morita, vai ser submetido a uma nova ronda de testagem à covid-19 para se apurar se há mais atletas infetados. O jogo com o Arouca está agendado para o próximo domingo.