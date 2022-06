Morita: "Estou melhor de dia para dia, mas vamos ver"

Morita com a camisola do Santa Clara

Médio, neste momento ao serviço da seleção japonesa, recupera de uma lesão no gémeo esquerdo.

Morita irá vestir a camisola do Sporting para 2022/23, ficando blindado por uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros. Neste momento ao serviço da seleção do Japão, que irá defrontar Paraguai, Brasil e Gana em jogos particulares (na Taça Kirin), o médio vai treinando à margem dos colegas, recuperando de uma lesão no gémeo esquerdo, e explica que não jogará o primeiro (quinta-feira, 11h00), mas deverá estar disponível para o jogo com o Brasil (6 de junho).

"Estou melhor de dia para dia. Não vou jogar com o Paraguai, acredito que já poderei defrontar o Brasil, mas vamos ver", começou por afirmar o internacional japonês, em conferência de Imprensa.

"O posicionamento é muito importante. Temos de ter a vontade de fazer circular a bola sem a perder. Eu gosto de defrontar seleções fortes, é uma experiência que ainda não tive. Vamos ter jogos difíceis na fase de grupos do Mundial, por isso é bom sermos testados", concluiu o jogador.