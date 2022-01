Morita em Inglaterra por cinco milhões de euros

O médio japonês tem contrato até 2024, mas o Hull City, com novo proprietário, avançou para o negócio

Hidemasa Morita, médio do Santa Clara, está de saída para o Hull City, num negócio de cinco milhões de euros. O emblema inglês, 19.º classificado do Championship, o segundo escalão do país, está prestes a mudar de proprietário, que passará a ser o milionário turco Acun Ilicali.

A posição delicada que ocupa, levou o Hull City a reforçar-se no mercado de inverno, entrando o japonês do Santa Clara nessa política de aquisições que pretende deixar o clube num lugar mais tranquilo.

Morita, de 26 anos, tem contrato com os açorianos até 2024 e cumpre a segunda época no Santa Clara, depois de deixar o Kawasaki Frontale, contabilizando 44 jogos, quatro golos e três assistências nesse período.