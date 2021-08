Morita despede-se do Santa Clara: confira o destino do médio japonês

Deverá realizar último jogo antes de rumar aos turcos do Fenerbahçe, clube orientado por Vítor Pereira.

Hidemasa Morita, médio internacional japonês que o Santa Clara recrutou em janeiro, deverá realizar este domingo o seu último jogo ao serviço do Santa Clara.

A nova administração da SAD açoriana, liderada pelo turco Ismail Uzun, deverá oficializar nas próximas horas a saída do médio para o Fenerbahçe, clube turco orientado por Vítor Pereira.

Com um valor de mercado avaliado em três milhões de euros, a transferência do médio poderá ocorrer por uma verba inferior, sendo que no negócio o Santa Clara poderá até receber alguns jogadores do Fenerbahçe.

Morita, de 26 anos, está de regresso ao onze em jogos da Liga Bwin, numa partida que Daniel Ramos espera que seja o ponto de viragem no mau momento que a equipa atravessa nesta reta final de um ciclo de dez jogos em apenas um mês, incluindo a participação na Conference League. "Temos de superar-nos, não pode haver cansaço, não pode haver problema externo, não pode haver razões, não nos podemos agarrar a motivos disto ou daquilo. Não pode haver, não deve haver. Há que dar o máximo de nós e trazer toda a energia positiva para o jogo", disse o técnico, na antevisão ao jogo com os gilistas, marcado para esta noite.