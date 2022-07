Médio do Grémio a caminho do Santa Clara: "Passo significativo na minha carreira"

Victor Bobsin já se despediu do Grémio para reforçar o Santa Clara. Vai assinar contrato até 2025.

Mário Silva vai receber Victor Bobsin para o meio-campo do Santa Clara. O brasileiro, de 22 anos, jogava no Grémio, atualmente a disputar a segunda divisão daquele país, e já se despediu do clube de Porto Alegre, antes de viajar para os Açores e rubricar um contrato válido até 2025 (com possibilidade de renovar por mais dois anos), como deu conta o GloboEsporte.

Os gremistas ficam com 10 por cento do passe.

"Estou muito grato ao Grémio por tudo o que vivi no clube desde criança. Sempre sonhei em defender esta camisola como jogador profissional e ter conseguido isso foi sensacional. Saio de cabeça erguida e orgulhoso de tudo que fiz pelo Grémio. Vou continuar a torcer pelo Tricolor e pelos meus companheiros, para que recoloquem a equipa na Série A. Este novo projeto na Europa é um passo significativo na minha carreira. Estou muito animado para jogar e ter a sequência que eu tanto quero. Estou muito feliz", afirmou em declarações à assessoria de imprensa.