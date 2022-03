Mário Silva: "Vizela? Vai ser um grande espetáculo de futebol"

Treinador do Santa Clara alerta que Vizela "não é uma equipa qualquer".

O treinador do Santa Clara, Mário Silva, antecipou este sábado um "grande espetáculo de futebol" no jogo frente ao Vizela, alertando que o adversário de domingo, na 25.ª jornada da Liga Bwin, "não é uma equipa qualquer".

"Sabemos - e que toda a gente tenha essa consciência - que o Vizela não é uma equipa qualquer. É uma equipa que tem as suas armas e tem os seus argumentos, que nós vamos tentar contrariar. Da nossa parte, vamos fazer tudo para vencer o jogo. É esse o nosso objetivo", declarou o técnico.

Mário Silva falava hoje em conferência de imprensa no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Vizela.

O treinador disse ter a "certeza absoluta" de que o encontro vai ser "equilibrado", elogiando o adversário, que tem uma "ideia de jogo atrativa".

"[O Vizela] tem feito um campeonato muito positivo. É uma equipa que gosta também de jogar e acredito que amanhã [domingo] vai ser um grande espetáculo de futebol. É para isso que nós estamos cá", assinalou.

Mário Silva alertou que a formação de Álvaro Pacheco "gosta de pressionar o adversário na sua primeira fase de construção".

O treinador dos açorianos disse que o Santa Clara vai querer "assumir o jogo" e procurar "não permitir que o Vizela tenha bola".

Considerando que "todos os jogos são importantíssimos", Mário Silva destacou que a conquista dos três pontos é "fundamental" para o Santa Clara e para o Vizela.

"Faltam 10 jornadas, ou seja, temos 30 pontos em jogo, mas queremos, e é esse o nosso objetivo, estabilizarmo-nos o quanto antes e conseguirmos chegar na tabela classificativa a um lugar que nos permita ter ainda mais tranquilidade", realçou.

O treinador dos insulares apelou ainda aos adeptos para apoiarem "com toda a força" o plantel, uma vez que os "jogadores merecem muito".

O Santa Clara, 12º. classificado com 26 pontos, recebe o Vizela, 14.º com 24, no domingo, às 19:30 locais (20:30 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, com arbitragem de Artur Soares Dias, da AF Porto.