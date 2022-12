Mário Silva, treinador do Santa Clara

Mário Silva não vai sentar-se no banco a orientar a equipa na próxima quinta-feira, frente ao Feirense. O técnico dos açorianos foi suspenso por 10 dias, na sequência da expulsão verificada no jogo com a Oliveirense.

João Carvalho será o líder da equipa, o que acontece pela segunda vez. Em fevereiro, frente ao Boavista, foi o adjunto quem orientou a equipa.