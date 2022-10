Mário Silva sente Santa Clara a crescer: "Os resultados não estão a acompanhar"

Redação com Lusa

Esta temporada, em 10 jogos, o Santa Clara alcançou apenas uma vitória, somando dois empates e sete derrotas (incluindo o último encontro frente ao Tondela, que ditou a eliminação dos açorianos da Taça de Portugal)

O treinador do Santa Clara, Mário Silva, afirmou esta sexta-feira que os resultados recentes não estão a "acompanhar o crescimento" da equipa açoriana, na antevisão à partida com o Vizela, da 10.ª jornada da Liga Bwin.

"Temos uma equipa que está a crescer. Infelizmente, os resultados não estão a acompanhar, na minha sincera opinião, o crescimento (...). É uma equipa que está a crescer e que precisa dos resultados para acompanhar o crescimento", afirmou.

O técnico falava esta sexta-feira em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação a Vizela.

"Qualquer jogo que tenhamos pela frente e que não consigamos vencer é sempre um murro no estômago. É difícil de digerir", afirmou Mário Silva, a propósito do desaire com o Tondela (2-0).

O treinador assumiu a "fase menos boa" da formação insular, mas avisou que a "motivação tem de estar sempre presente".

"Fases boas ou menos boas todas as equipas têm. Estamos a passar por uma fase menos boa, que se está a prolongar como nós não queríamos que se prolongasse, mas temos a ambição, a esperança e a motivação de que as coisas podem mudar em breve", assinalou.

Mário Silva alertou que o Santa Clara tem de ser "competitivo" para vencer o Vizela, uma equipa com uma "linha defensiva muito bem rotinada" e capaz de "criar problemas a qualquer adversário em termos ofensivos".

"Sabemos que o campeonato não é fácil. Sabemos que em termos de resultados a fase não é fácil, mas temos a perfeita noção de que temos condições - e já o demonstrámos em jogos anteriores - para estar otimistas e motivados, pensando na vitória", afirmou.

Sobre o próximo adversário, o treinador dos insulares avisou que o Vizela "torna-se ainda mais forte quando joga em casa".

"É uma equipa com qualidade de jogo ofensivamente. É muito solidária e comprometida em termos defensivos. Tem processos e dinâmicas muito consistentes em termos ofensivos e defensivos", realçou.

O Santa Clara, 16.º classificado, com cinco pontos, vai defrontar o Vizela, 12.º, com 11, no próximo domingo, às 15:30, em jogo da 10.ª jornada da Liga Bwin.

A partida vai ter a arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.