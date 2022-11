Declarações de Mário Silva, treinador do Santa Clara, após o empate (0-0) no campo do Chaves em jogo que fechou a jornada 12 da Liga Bwin.

Golo anulado a Ricardinho aos 58': "Se os meus óculos têm a graduação certa, teríamos somado os três pontos. Meti os óculos e tive dificuldades para perceber se estava fora de jogo nas imagens."

Injusto? "Estamos a lutar contra todos. Lutamos também contra nós. Na questão do golo anulado, a nosso favor e contra nós, na minha opinião por cinco ou dez centímetros lances destes para o espetáculo que é o futebol deviam ser validados. Acho que por exemplo em Inglaterra já resolveram isso."

Análise ao jogo: "O que fica para a história é o 0-0. Tivemos algumas situações claras em que podíamos ter feito golo. Na primeira parte, o Chaves esteve, em alguns momentos, superior, mas a nossa segunda parte foi muito consistente. A nossa exibição foi de acordo com aquilo que idealizámos para a nossa equipa num campo como este, contra um adversário muito bem organizado, bem orientado e com bons executantes. Somámos um ponto, mas ficamos tristes porque acabámos por perder dois pontos. Fizemos um golo e, sinceramente, era um golo válido. Na minha opinião, com esse golo, provavelmente conseguíamos os três pontos. Não estamos satisfeitos, mas, como se costuma dizer na gíria do futebol, quando não se consegue ganhar é importante não perder"

Recuperação: "Neste campeonato tão competitivo, com equipas de qualidade, com treinadores de tanta qualidade como temos na nossa liga - e acho que é importante valorizarmos isso mesmo -, é um ponto mais que somamos e, nos últimos três jogos, temos vindo a somar sempre pontos. Numa época que está a ser muito difícil para nós, para os jogadores, para a administração, sentimos, claramente, que podem existir altos e baixos, mas há um rumo, há um caminho a percorrer e há um objetivo a alcançar. O nosso objetivo este ano é conseguir a manutenção, por isso, é mais um ponto que somamos nessa caminhada de conquistar a manutenção o mais rápido que conseguirmos."

Leia também Mundial 2022 Brasil já escolheu os 26 para o Catar e não há representantes de Portugal Tite, o selecionador brasileiro, já revelou a lista final de 26 jogadores para o Mundial. Não há nenhum jogador a atuar em Portugal, mas há seis ex-FC Porto, Raphinha (ex-V. Guimarães e Sporting), Ederson (ex-Rio Ave e Benfica) e Fabinho (ex-Rio Ave)