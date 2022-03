Mário Silva realça "orgulho enorme" após igualdade em Braga: "Nunca vamos virar a cara à luta"

Declarações do treinador do Santa Clara em reação ao empate, a zero, na visita, esta segunda-feira, ao reduto do Braga, no último jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin

Orgulho pela exibição antes e depois da expulsões: "Não tenho palavras para descrever a alma desta equipa. Fomos muito competitivos, tivemos muita qualidade no nosso jogo. Pressionámos o Braga em sua casa, algo que é difícil. Condicionámos o jogo ofensivo do Braga e ainda tivemos tempo para criar oportunidades, atacar e ter situações para fazer golo. Tenho um orgulho enorme. Sou sincero. Ver a minha equipa, primeiro com 10 jogadores, a atacar, a querer ganhar... Depois, com nove, é lógico que deixámos de atacar, mas defendemos com muita alma, muita alma. Segurámo-nos e agarrámos um ponto importante."

Encarar os desafios de frente: "Seria difícil jogar aqui, tirar pontos a este fortíssimo Braga. Felizmente conseguimos. Os jogadores estão de parabéns. Temos muita adversidade, dificuldade e, nem assim, estes jogadores viram a cara à luta. Nunca vão virar a cara à luta. Aconteça o que acontecer, vamos ter um Santa Clara sempre ambicioso, forte, com personalidade e, acima de tudo, com muita alma."

Percurso positivo recente: "Os jogadores estão a fazer um trabalho excelente, depois de um período difícil para esta equipa. Nos últimos oito jogos, perdemos apenas na Luz [contra o Benfica]. Não ganhámos tanto como queríamos e, provavelmente, como merecíamos. Uma coisa aconteceu em todos eles: quisemos muito, dedicámo-nos muito e assim vamos continuar."

Expulsões de Mansur e Morita: "Perdemos dois jogadores importantes para o próximo jogo. Mas esta equipa tem dado provas de que todos os jogadores têm caráter e personalidade, sinceramente, ao que tenho visto, fora do normal. Vamos dar uma excelente resposta [na próxima jornada]."

Apreço ao staff e previsão de sucesso: "Enquanto equipa técnica, em conjunto, estamos a fazer um bom trabalho. Trabalhamos muito. Mais do que nós, os jogadores têm sido excecionais. Por isso, as minhas palavras são para eles. Gostava de estar a festejar uma vitória, três pontos importantíssimos, não está nada ganho ou perdido. Temos uma luta grande pela frente. Com a alma destes jogadores diariamente, não só nos jogos, vamos ser muito felizes."