Mário Silva: " A diferença entre a vitória, o empate e a derrota é muito curta"

O treinador do Santa Clara, Mário Silva, disse hoje que quer a equipa num "nível alto" para regressar às vitórias, frente ao Portimonense, devido ao "equilíbrio muito grande" da Liga Bwin.

"Queremos, claramente, regressar as vitórias. É o nosso objetivo. Nunca queríamos ter saído delas, sempre fizemos nos últimos jogos tudo para vencer. Face às circunstâncias, nos dois jogos fora, só conseguimos um ponto, mas queremos mais", afirmou.

O técnico falava em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da receção à equipa de Portimão, a contar para 23.ª jornada da I Liga. Nos últimos dois jogos, o Santa Clara somou uma derrota com o Benfica (2-1) e um empate como Gil Vicente (2-2).

"Como vocês têm testemunhado, e em todos os jogos que temos visto na televisão de outras equipas, o equilíbrio é muito grande. Em muitas das vezes, a diferença entre a vitória, o empate e a derrota é muito curta", referiu.

E acrescentou: "O principal é que temos de estar ao nosso nível. A um nível alto. A liga assim o exige. Os jogos assim o exigem, que estejamos a um nível alto para vencer o Portimonense. É uma equipa com jogadores muito versáteis e um treinador que já está no clube há duas épocas consecutivas".

Mário Silva elogiou a formação orientada por Paulo Sérgio, uma equipa com as "dinâmicas consolidadas" e "muito perigosa fora de casa", prevendo um "jogo muito difícil" para o Santa Clara.

"O Portimonense é uma equipa robusta fisicamente. É uma equipa que tecnicamente tem jogadores muito capazes, que joga bem. É muito perigosa no momento ofensivo, mas também no momento de transição defesa-ataque", declarou.

O treinador afirmou que os açorianos pretendem "continuar a sustentabilidade em termos exibicionais", porque "todas as equipas neste momento lutam muito por pontos" devido ao equilíbrio da I liga de futebol.

"Agora, perante os nossos adeptos e em nossa casa, queremos claramente regressar às vitórias. Queremos que nos apoiem porque estes jogadores trabalham diariamente e [trabalham] bem, muito bem. Por isso, merecem o apoio dos açorianos", reforçou.

O Santa Clara, 11º. classificado com 24 pontos, recebe o Portimonense, nono, com 27, na segunda-feira, às 19:15 locais, no estádio de São Miguel, nos Açores, em jogo da 23.ª jornada do campeonato, que será arbitrado por Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.