Mário Silva prestes a ser oficializado no comando do Santa Clara

Treinador regressa ao ativo depois de ter orientado o Rio Ave na época passada.

Depois da vitória por 3-2 frente ao Sporting, para a ronda 17 do campeonato, o Santa Clara irá ter um novo treinador. Mário Silva está prestes a ser oficializado no comando técnico da equipa.

O treinador de 44 anos é o escolhido pela SAD açoriana, prosseguindo uma carreira onde se registam passagens pelos espanhóis do Almería (2019/20) e Rio Ave (2020/21), sem esquecer a formação do FC Porto, onde conquistou a Youth League.

Tiago Sousa, que orientou a equipa de forma interina nos últimos encontros, deixa o papel principal da melhor forma, com um triunfo frente aos leões e a equipa num 13.º lugar provisório do campeonato, com 16 pontos. Daniel Ramos, que começou a temporada, e Nuno Campos também passaram pelo comando do Santa Clara em 2021/22.