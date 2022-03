Mário Silva: "O ponto é bom, mas no balneário ninguém está a festejar"

Declarações do treinador do Santa Clara, Mário Silva, após o empate 0-0 no terreno do Famalicão, na 26.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "O resultado ajusta-se. Sabíamos que era um jogo muito difícil para nós. O Famalicão desde dezembro que não perde em casa. É uma equipa forte e com dinâmicas ofensivas interessantes. Talvez fosse por isso as nossas dificuldades na primeira parte. Permitimos ao Famalicão sair muitas vezes, principalmente por fora, e criar algumas situações de perigo. Ajustámos algumas coisas ao intervalo. Houve mérito do adversário, mas houve muito demérito nosso. Tiramos três, metemos três e a equipa deu uma boa resposta. Conseguimos atrair e puxar a equipa para a profundidade. Conseguimos ser mais esclarecidos. Acabámos por marcar um golo, que foi anulado, o Famalicão também e foi anulado, por isso o resultado ajusta-se."

Empate importante: "Para nós era importante não perder. Queríamos ganhar, claro, é essa a nossa ambição, mas não ganhando, era importante não perder e chegar ao número interessante dos 30 pontos. Esta equipa passou por momentos difíceis, onde esteve muito tempo nos lugares de descida, e, nos últimos nove jogos, só perdeu um e no Estádio da Luz. Hoje qualquer uma das equipas podia ter ganho."

Ambição: "A nossa ambição é mais forte do que relaxar. Eu disse que o ponto era bom, mas se for ao nosso balneário ninguém está a festejar, todos queriam ganhar. Não sei quantos pontos vão valer a manutenção, mas a equipa, jogo após jogo, vai querer ganhar."