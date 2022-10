Mário Silva: "O futebol são resultados e mais que isso não me posso pronunciar"

Declarações do treinador do Santa Clara após a derrota com o Rio Ave, 1-0, em jogo da oitava jornada da Liga Bwin.

Análise: "Entrámos bem no jogo, tentando ser agressivos, intensos e pressionantes. Tivemos algumas transições, mas não fomos eficazes. Acabámos por uma sofrer um golo numa situação que até tínhamos trabalhado e sabíamos que podia acontecer, mas que, numa desatenção, acabou por decidir a vitória."

Limitações: "Foi o triunfo da equipa que marcou, num jogo que sabíamos que ia ser difícil, também porque tínhamos muitas limitações no setor defensivo. Utilizei os únicos quatro defesas que tinha. Não serve de desculpa, mas condicionou.

Expulsão: "Ainda tentámos colocar mais intensidade e maior profundidade, mas não foi fácil e, quando tentámos fazer algo mais com as substituições, surgiu a expulsão, que nos condicionou ainda mais. Temos de melhorar. Fizemos o que podíamos com o que tínhamos, mas temos de fazer melhor. Será uma viagem difícil para todos, ninguém gosta de perder, sobretudo neste momento duro que passamos, mas é seguir em frente e continuar a trabalhar para que as coisas mudem.

Futuro: "Até hoje, sempre senti o apoio da administração, mas o futebol são resultados e mais que isso não me posso pronunciar. Temos feito um trabalho em sintonia, com a reconstrução de um plantel com entrada de 20 jogadores, que não tem sido fácil. Já não vale a pena falar nisso, temos de apresentar resultados e estou a dar o máximo."