Mário Silva: "Não jogamos sozinhos, temos adversários que trabalham e que são competentes"

Mário Silva, no empate a zero com o Belenenses

Redação com Lusa

Declarações de Mário Silva, treinador do Santa Clara, após o nulo na receção ao Belenenses, na 27ª jornada da Liga Bwin

Reação ao nulo: "Preparámo-nos sempre para dar a melhor resposta possível a cada jogo que disputamos. Hoje, claramente, queríamos os três pontos e não conseguimos. Estamos tristes, estamos, como é lógico, desiludidos, porque queríamos uma vitória que nos permitisse estar mais tranquilos na tabela classificativa a faltarem sete jogos [para o fim do campeonato]".

Substituições: "Tentámos, provavelmente, é verdade, nem sempre as coisas nos saíram bem. Quisemos ganhar o jogo. A forma como mexemos no jogo foi para termos mais consistência e acutilância em termos ofensivos e tentarmos chegar ao golo. Não conseguimos. Estamos tristes e desiludidos com o resultado. Os jogadores lutaram, os jogadores trabalharam. A responsabilidade é sempre minha em todos os resultados e hoje não foge à regra".

Manutenção praticamente fechada? "Do outro lado, temos adversários. É importante que as pessoas não se esqueçam disso. Eu falei nisso no pré-jogo. Já sei que isso vale o que vale. Nos não jogamos sozinhos. Temos adversários que trabalham e que são competentes. Eu disse que a nível de contas isso não está nada fechado para nenhuma equipa".

Cryzan fez o último jogo pela equipa? "Não sei. Sinceramente não sei. Se foi, é desejar as maiores felicidades. Se não foi, continua a estar connosco e a ser um jogador útil e importante para a equipa".