Mário Silva: "Não acredito num Sporting desmotivado"

Declarações do treinador do Santa Clara, na antevisão ao encontro com o Sporting, referente à 34ª jornada da Liga Bwin

O treinador do Santa Clara, Mário Silva, recusou-se hoje a acreditar que o Sporting esteja "desmotivado" para o derradeiro jogo da Liga Bwin e anteviu um encontro entre duas equipas que "vão jogar para ganhar".

"Não acredito num Sporting desmotivado. Não acredito num Sporting sem ambição. Tenho o privilégio de conhecer o Rúben [Amorim]. Sei o quanto ele é ambicioso e competente. De certeza absoluta que vai motivar os seus jogadores para darem o máximo, principalmente porque jogam perante o seu público", afirmou.

O treinador falava hoje em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação da equipa a Alvalade, para a partida da 34.ª e última jornada do campeonato, já depois de o FC Porto ter conquistado o título nacional, na ronda anterior.

Mário Silva alertou que os "leões" vão estar motivados para "realizarem uma boa exibição" e "conquistarem a última vitória do campeonato".

"De certeza absoluta que as duas equipas vão jogar para ganhar. Nós vamos fazê-lo. Se vamos conseguir ou não, não sei, mas vamos fazê-lo porque aquilo que é a nossa profissão exige esse mesmo respeito: dar o máximo sempre, seja em que circunstâncias for", advogou.

Considerando a época do Santa Clara "muito positiva", o treinador afirmou que os açorianos querem "deixar uma última imagem boa" na prova, alertando, contudo, para as "dificuldades" da próxima partida.

"A nossa equipa, em termos de empenhamento diário, em todos os exercícios que propomos, não há nenhum jogador que queira sair derrotado, muito menos no jogo. Acho que vai ser esse o espírito das duas equipas", disse, acrescentando: "Tentaremos dar o melhor de nós e tentaremos que as pessoas que seguiram o Santa Clara ao longo desta temporada terminem a ver um jogo do Santa Clara de qualidade. Uma equipa personalizada e uma equipa a disputar o resultado."

Mário Silva disse ser um "objetivo" da equipa conseguir uma "boa exibição durante 90 minutos", reforçando que "mesmo sendo a feijões, ninguém gosta de perder".

O treinador avançou que haverá "mexidas" na formação insular e disse "acreditar" que o Sporting também vai promover alterações no respetivo 'onze' inicial.

"Mesmo havendo alterações no nosso onze, de certeza a absoluta que os jogadores que jogarem vão fazer aquilo que nós estamos habituados a fazer", realçou.

O Santa Clara, sétimo classificado, com 40 pontos, vai defrontar o Sporting, segundo, com 82, no sábado, às 20h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num encontro que será dirigido pelo árbitro Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.