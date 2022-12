Mário Silva: "Na primeira vez que nos desmontam o jogo interior..."

Declarações de Mário Silva, treinador do Santa Clara, após a derrota com o Gil Vicente (1-0) na 14.ª jornada da Liga

Análise: "Jogo competitivo, com duas equipas a quererem dar uma boa resposta após esta paragem. O campo estava complicado para ambas e o espetáculo não foi o melhor. Na primeira parte, na primeira vez que nos desmontam o jogo interior, conseguiram marcar. A nossa estratégia passava por proteger bem o jogo interior porque o Fujimoto é muito forte entre linhas."

Reatamento: "Na segunda parte acabou por ser um jogo com muitos duelos e muito competitivo. Sofremos um penálti, mas felizmente o Gil Vicente falhou e isso deu-nos algum ânimo. Tentámos, os jogadores lutaram, deram o que podiam, contra um adversário difícil, mas não conseguimos. Estamos tristes e não era este desfecho que queríamos. Foi um jogo equilibrado, com o Gil Vicente a ter mais bola, mas nós a controlar defensivamente e acabámos por sofrer aquele golo a acabar a primeira parte."

Balanço: "Esta época não tem sido tão positiva como todos desejavam. Infelizmente queríamos terminar o ano com um resultado positivo, mas não aconteceu. É olhar para o 2023 com esperança, com querer fazer e ser melhor e esperando ser mais felizes".