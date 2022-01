Mário Silva: "Mercado? Se for possível melhorar, perfeito"

Mário Silva estreou-se ao serviço do Santa Clara

Redação com Lusa

Declarações de Mário Silva, treinador do Santa Clara, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense, da 19ª jornada da Liga Bwin (sábado, 15h30).

O treinador do Santa Clara, Mário Silva, disse esta quinta-feira que a equipa tem "todas as condições" para obter a primeira vitória fora de casa no encontro frente ao Moreirense, da 19º. jornada da I Liga.

Na conferência de imprensa de antevisão, que decorreu hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, o técnico disse que alcançar a primeira vitória fora no próximo jogo é um "desafio" do grupo.

"Um jogo difícil, que vai ser de certeza absoluta muito competitivo. Acredito que, com as armas que temos, com a vontade que têm estes jogadores, que demonstram diariamente, que temos todas as condições para ser bem-sucedidos e em relação ao futuro estarmos otimistas", declarou.

Em 18 jogos na I Liga, o Santa Clara soma quatro vitórias (todas no estádio de São Miguel), cinco empates e nove derrotas.

Mário Silva afiançou que no próximo encontro o Santa Clara vai "estar ainda mais forte", defendendo que a equipa tem "todas as condições para crescer do ponto vista técnico, emocional e estratégico".

"Temos de continuar a insistir, porque é importante conseguirmos ser mesmo consistentes, porque a Liga está competitiva. Todas as equipas têm argumentos e, por isso, só um Santa Clara muito forte conseguirá, semana após semana, vencer os adversários", assinalou.

O treinador dos açorianos anteviu um "cenário difícil" frente ao Moreirense, uma equipa com um plantel "recheado de excelentes opções".

"O Moreirense é uma equipa muito forte do ponto vista físico. Uma equipa que defende com mestria, é compacta, com uma linha de cinco, que no processo médio alto, em termos defensivos, coloca três jogadores na primeira fase de pressão", destacou.

Considerando o adversário "uma equipa pragmática" e "muito perigosa", Mário Silva afirmou que os açorianos têm de ser "muito fortes do ponto ofensivo" para "conseguir contrariar" o Moreirense.

"Temos muitas coisas boas para potenciar. Lógico que, jogo após jogo, cada adversário tem o seu potencial e tem a suas características. Nós, depois da análise que fizemos, tudo vamos fazer para contrair e ser eficazes em termos defensivos e explorar e sermos fortes em termos ofensivos", assinalou.

Sobre entradas e saídas no plantel, Mário Silva disse que se "for possível melhorar, perfeito", mas realçou que está "muito feliz com os jogadores à disposição".

O Santa Clara, 13º. classificado com 17 pontos, vai defrontar o Moreirense, 14º. com 16, no próximo sábado, às 15h30, em Moreira de Cónegos.