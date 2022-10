Mário Silva: "Eu odeio perder, vai ser mais uma noite difícil para mim"

Mário Silva, treinador do Santa Clara

Redação com Lusa

Declarações de Mário Silva, treinador do Santa Clara, depois da derrota caseira (1-2) com o Sporting, na jornada nove do campeonato.

Baixas: "Depois daquilo que eu pedi durante a semana publicamente e do que se tinha passado no último jogo em Vila do Conde, ficou hoje demonstrada a resposta que os jogadores conseguiram dar e ainda conseguem mais."

Missão: "O nosso objetivo agora é não baixar desse nível exibicional, não baixar dessa entrega e desse compromisso de toda a gente e não é só nos jogos grandes, tem de ser em todos os jogos. Se assim for, não tenho dúvidas nenhumas que, em breve, estaremos noutra posição, não a que estamos nesse momento."

Derrota: "Foi frustrante porque foi um jogo em que o Adán foi o melhor em campo e a verdade é que não temos pontos. Mais uma derrota." Há derrotas que, por vezes, são sentidas de forma diferente. Ninguém gosta de perder, eu odeio perder, vai ser mais uma noite difícil para mim, mas estou feliz porque a resposta que os jogadores deram foi muito positiva em relação ao que aconteceu anteriormente".