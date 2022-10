Mário Silva e o ponto conquistado frente ao FC Porto: "Foi uma boa prenda"

Declarações do treinador do Santa Clara, no final do encontro com o FC Porto (1-1)

Reação e empate: "Sabíamos que ia ser uma entrada forte do FC Porto. Tínhamos de nos superar. Já tínhamos feito contra o Sporting, apesar da ausência de pontos. Voltamos a equilibrar o jogo e tivemos a sorte de conquistar um ponto muito importante, que valoriza o esforço dos jogadores. Foi uma boa prenda para eles. Não é fácil entrar a perder, mas nunca nos desorganizámos. FC Porto tem excelente equipa e vinha com intenção de não perder pontos. Conseguimos ferir. Tivemos mais cautelas e baixámos mais o bloco do que o normal, mas é natural. Sofremos e marcámos de bola parada. Foi um jogo equilibrado. Valeu pelo ponto, diante de uma equipa poderosa."

Crescimento açoriano: "A equipa está a crescer. Vamos ter altos e baixos. Queremos estar sempre por cima, mas nem sempre dá. Nunca podemos perder o rumo. Andámos tristes, mas nunca perdemos o rumo. Sabemos das dificuldades e, hoje, acaba por ser um teste para nós. Tivemos mais processo defensivo, mas nunca descurámos o ataque. Mais importante que o ponto, é pensar no jogo de Chaves. Não podemos embandeirar em arco."