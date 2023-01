Mário Silva e o futuro no Santa Clara: "Terei uma conversa com o presidente"

Declarações de Mário Silva, treinador do Santa Clara, após a derrota com o Braga (4-0) na 15.ª jornada da Liga

Futuro em análise: "Como normalmente acontece todas as semanas e sempre que o presidente está cá, teremos uma conversa os dois, como aconteceu no passado, e veremos o que vai acontecer."

Intenção: "A minha vontade é a mesma de sempre, sou trabalhador, estou à disposição do Santa Clara. A minha vontade é trabalhar com o objetivo claro de dar a volta a esta situação."

Apoio do plantel: "A equipa comigo eu acho que sim. Agora, é verdade que a atitude não foi a mais positiva neste jogo. Foi uma noite difícil. Como muitas vezes infelizmente acontecem. Se estão comigo terão de lhes perguntar. Eu estou com eles e acredito que do outro lado seja igual, porque nunca senti nada nesse sentido."

Atitude: "Lutámos para que não seja assim. Disse que este ano seria uma montanha russa, face à juventude do plantel, e hoje foi para baixo, esperemos que da próxima vez possa subir. Quando tenho de ser duro com eles, sou lá dentro. Alertei para várias situações, como apatia incrível do primeiro ao último minuto, como no quarto golo em que o Gabriel faz duas defesas e a equipa ficou parada. Muito muito reativos e nunca conseguimos antecipar. Espero que possam ter melhor atitude no futuro, como já tiveram no passado. Fomos muito inferiores em relação ao que podemos realmente ser."