Mário Silva e a manutenção do Santa Clara: "Acaba por ser um título"

O treinador do Santa Clara, Mário Silva, disse hoje que é "muito difícil" a equipa atingir os lugares europeus e considerou a permanência na Liga Bwin como o "grande título da temporada" dos açorianos.

"Refreei sempre um pouco os ânimos [porque] lugares europeus, temos de ser realistas e perceber que é muito difícil para nós. Acho que aquilo que todos conseguimos em termos de classificação neste momento do campeonato tem de ser o nosso grande título. É nosso grande título da temporada", afirmou, referindo-se à manutenção.

O treinador falava hoje em conferência de imprensa no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes do encontro frente ao Vitória de Guimarães, da 32.ª jornada do campeonato.

"Face a tudo que envolveu esta época, acho que é um grande título o que conseguimos todos. Esta manutenção, que acaba por não ser um objetivo normal para uma equipa como o Santa Clara, mas que face àquilo que aconteceu esta época, acaba por ser um título", declarou.

Mário Silva chegou em janeiro aos Açores, tornando-se no quarto treinador da época do Santa Clara, numa temporada que ficou marcada por várias mudanças na estrutura da SAD.

O técnico admitiu que existem "conversações" com os dirigentes do clube a propósito da sua continuidade à frente da equipa insular.

"Quando eu assinei, assinei por meio ano mais um de opção. Esclareço que, para que não haja dúvida, esse mais um de opção é válido para ambas as partes, desde que ambas as partes estejam de acordo. Felizmente estamos de acordo, mas há sempre arestas a limar", vincou.

O treinador anteviu o "jogo muito difícil" frente ao Vitória de Guimarães e realçou que os jogadores do Santa Clara querem "fazer uma reta final" do campeonato que "dignifique o clube".

"Sabemos que neste momento o Vitória de Guimarães luta por um objetivo [europeu] que quer alcançar nessas últimas três jornadas e que a disputa entre o Vitória de Guimarães e o Gil Vicente vai ser muito alta", assinalou.

Mário Silva elogiou o adversário, uma formação "muito forte em casa", que consegue fazer "melhores exibições" devido à "força dos adeptos".

"Acredito que seja uma equipa que na própria casa consiga provocar muita pressão no adversário pela forma e pela qualidade que tem como equipa e pelo excelente treinador que tem", destacou.

O Santa Clara, nono classificado com 36 pontos, vai defrontar o Vitória de Guimarães, sexto com 43, no próximo domingo, às 15h30, no Estádio D. Afonso Henriques.

A partida, da 32.ª jornada da Liga Bwin, vai ter a arbitragem de Hugo Silva, da associação de Santarém.