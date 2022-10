Mário Silva e a derrota com o Sporting: "Dei-lhes os parabéns, não posso pedir mais"

Declarações de Mário Silva, treinador açoriano, após o Santa Clara-Sporting (1-2), partida relativa à nona jornada da Liga Bwin.

Derrota: "Face a todas as dificuldades que atravessámos, porque tínhamos dois defesas disponíveis, os jogadores jogaram adaptados depois de uma semana difícil. Tenho de reconhecer que eles deram tudo, não posso pedir mais. Dei-lhes os parabéns pela derrota, o que nunca dou. A derrota fica para mim, sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, sabíamos que o Sporting vinha ferido por causa da derrota na Liga dos Campeões. Eles foram incríveis hoje. Eu entendo os adeptos que querem uma equipa sempre pressionante, mas nós treinadores temos de ser frios. A nossa estratégia na segunda parte passou por baixar o bloco e depois explorar os corredores laterais, sentíamos que era onde estava a debilidade defensiva do Sporting".

Exibição positiva, apesar do resultado: "Conseguimos criar vários problemas ao Sporting o Adán foi o melhor jogador em campo e isso é sinal do que ele fez. Mérito para ele, depois de tudo o que se falou. Nós é seguir em frente, levantar a cabeça, tivemos uma exibição bem conseguida, foi um plano bem elaborado e fico muito contente com os jogadores. Nota ao Rúben [Amorim], agradeço as palavras de agradecimento dele, digo que é um excelente treinador, está a fazer uma grande trabalho e estou convicto de que vai ter uma grande carreira. Nós é seguir em frente e preparar já o jogo difícil na Taça de Portugal".