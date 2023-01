Mário Silva de saída do Santa Clara e um nome apontado ao cargo

Vasco Seabra apontado como sucessor, após a derrota de sexta-feira com o Braga.

Mário Silva está de saída do Santa Clara, o que deverá ser oficializado esta sexta-feira. Apontado como sucessor, Vasco Seabra, contactado por O JOGO, não quis comentar a possibilidade de assumir o comando dos açorianos.

No final do jogo com o Braga, Vicintin esteve reunido, largos minutos, com elementos da administração, com o adjunto Accioly e com Ricardo Pacheco, presidente do clube.

O Santa Clara, recorde-se, foi derrotado em casa por quatro golos sem resposta na ronda 15 do campeonato.