Mário Silva: "Da parte do Santa Clara e da minha há uma grande vontade de continuarmos juntos"

Declarações do treinador Mário Silva após o Vitória-Santa Clara (1-1), partida da 32ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Na primeira parte, fomos para o intervalo a perder de forma injusta. A equipa dominou praticamente toda a primeira parte em termos de posse de bola. Sofremos um golo contra a "corrente do jogo". Tivemos um golo anulado estranho, mas parece que estava por poucos centímetros fora de jogo."

Jogar e perder: "Disse aos jogadores que, se perdêssemos jogos a jogar desta forma, poderíamos perder todos [os jogos] até ao fim. Não gosto de perder, mas tinha a certeza absoluta de que se fizéssemos o que estávamos a fazer, iríamos dar a volta ao resultado. Fazer o que fizemos aqui hoje foi mais uma página bonita nesta época. Disse ao intervalo que estava a dar-me um prazer enorme ser treinador destes jogadores."

Injusto: "Merecíamos outro resultado. Sabíamos que iria ser muito difícil conseguir pontos aqui, face à envolvência deste jogo, mas, face ao que se passou, poderíamos conseguir os três pontos. Infelizmente, isso não aconteceu. Não foi só demérito do Santa Clara. Houve muito mérito do Santa Clara. Estou muito orgulhoso do que os jogadores fizeram."

Sem pressa: "Queríamos ganhar. Não tivemos pressa em fazer as coisas. É normal que, perante o poderio de uma equipa como o Vitória de Guimarães, com excelentes executantes, tivéssemos de defender. Mas defender não quer dizer que tivéssemos de deixar de atacar. Achámos que defender com uma "linha" de cinco era importante para ganhar o jogo. Sabíamos que o Vitória tinha tirado um central e sabíamos que, numa transição, poderíamos ter ganhado o jogo. Em alguns momentos no último terço, poderíamos ter definido melhor [os lances]."

Desfrutar: "Quero que os jogadores desfrutem da nossa ideia de jogo. Mesmo aqueles jogos que perdemos, só dois na segunda volta, os jogadores saíram satisfeitos. Privilegio muito a felicidade do jogador. Não tínhamos nenhum objetivo de competições europeias. O que fizemos na segunda volta foi brilhante. Para os próximos dois jogos, queremos que os jogadores desfrutem e continuem a ter sucesso. Vamos ter dois jogos muito difíceis, com Paços de Ferreira e Sporting, mas vamos tentar fechar a época de forma muito competitiva."

O futuro: "Mais importante do que a minha vida profissional, era o Santa Clara. Tínhamos de jogar com o Vitória de Guimarães e o nosso único foco foi o jogo. Já disse várias vezes que as pessoas estão felizes comigo. Poderá acontecer alguma coisa na próxima semana ou daqui a duas semanas. Tanto da parte do Santa Clara, como da minha, há uma grande vontade de continuarmos juntos."