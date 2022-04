Mário Silva fala de Sérgio Conceição: "Fomos colegas e sei o que estou a dizer"

Treinador do Santa Clara pede "noite inspiradíssima" frente ao FC Porto.

O treinador Mário Silva pediu aos jogadores do Santa Clara uma "noite inspiradíssima" frente ao FC Porto, porque "só" assim é que a equipa vai conseguir o "objetivo" de vencer o líder da Liga Bwin.

"Só um Santa Clara em altíssimo nível e numa noite inspiradíssima conseguirá ganhar, que é o nosso objetivo, como é lógico. Não o escondemos. Sabemos que vai ser difícil, mas esta ambição nunca a podemos perder nem a vamos perder nunca", afirmou.

O treinador dos açorianos falava hoje em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação ao estádio do Dragão, no jogo que fecha a 28.ª jornada, na segunda-feira.

Antevendo um jogo "muito complicado", Mário Silva reforçou que "só um Santa Clara numa noite perfeita" vai conseguir bater os azuis e brancos.

"Sabemos aquilo que é este jogo. Sabemos aquilo que representa este jogo para o FC Porto e também sabemos aquilo que somos e aquilo queremos. Agora, temos consciência de que só com um altíssimo nível é que conseguiremos criar problemas a uma equipa que está a atravessar um momento muito positivo", assinalou.

O técnico disse que o embate no Estádio do Dragão vai ser um "jogo de ritmos elevados", apelando aos jogadores açorianos para terem "total disponibilidade" no encontro, seja na "parte física, emocional e técnico-tática".

Mário Silva lembrou, contudo, que "dentro do campo são 11 contra 11" e prometeu um Santa Clara com "ambição" de vencer a partida.

"Provavelmente vamos ser sujeitos a defender. Provavelmente vai haver momentos em que vamos atacar. Mas em termos de plano não passa por ir jogar para empatar ou ir jogar para não perder. Vamos ser ambiciosos como sempre", vincou.

Mário Silva elogiou ainda a qualidade dos jogadores e do treinador do FC Porto: "Tem um grande treinador, o Sérgio [Conceição], que foi meu colega. Enquanto jogadores, fomos colegas, enquanto treinadores também fomos colegas e eu sei o que estou a dizer. É um treinador muito competente, que encarna o espírito do FC Porto na sua plenitude."

O treinador do Santa Clara reconheceu que é "especial" jogar contra os dragões, uma vez que foi jogador na equipa principal e treinador nas camadas jovens do clube portista.

Mário Silva despediu-se ainda do jogador Cryzan, cuja saída dos Açores tem sido noticiada nos últimos dias em vários órgãos de comunicação social.

"Não temos Cryzan, temos outro jogador de certeza absoluta. O [Anderson] Carvalho está castigado igualmente. O Morita regressa da seleção e vamos ver como é que ele estará", começou por dizer, antes de concluir: "O Cryzan, eu tive oportunidade de dizer pessoalmente, espero que ele seja muito feliz. Por aquilo que ele deu ao clube enquanto cá esteve, merece-o. Por aquilo que ele me deu a mim enquanto cá esteve como profissional e como homem, merece-o."

O Santa Clara, 10.º classificado, com 31 pontos, vai defrontar o FC Porto, primeiro, com 73, na segunda-feira, às 20:15, no Estádio do Dragão, em jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.