Mário Silva após empate em Arouca: "Contas da manutenção ficam arrumadas..."

Declarações do treinador do Santa Clara em reação à igualdade, a um golo (1-1), na visita ao reduto do Arouca, em jogo da 30.ª jornada da Liga Bwin, esta sexta-feira

Objetivo cumprido: "Temos feito um trabalho fabuloso na segunda volta, só perdemos no Dragão e na Luz. Para uma equipa que luta pela manutenção, estamos confortáveis e a olhar para cima. As contas ficam arrumadas em termos de manutenção, era esse o objetivo. Agora, desfrutemos do resto do campeonato. Foi uma época atribulada, por isso digo que os jogadores são heróis e é a realidade."

Resultado justo: "Ia ser um jogo muito difícil, o Arouca está numa fase da época em que precisava de vencer com urgência para se conseguir distanciar da linha de água [de despromoção] e nós mais tranquilos, com ambição de fazer melhor. Um ponto claramente ganho, o resultado ajusta-se."

Dificuldades no primeiro tempo e melhorias no segundo: "A primeira parte não foi fácil, não conseguimos controlar, acabaram por haver situações do Arouca perto da nossa baliza, mas nós tivemos uma oportunidade clara do Tagawa. Na segunda parte, entrámos melhor, a dominar, como gostamos, acabámos por ter mais posse de bola, mas isso vale pouco quando não chegamos à baliza."