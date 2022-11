Mário Silva antes da visita a Chaves: "Estamos no melhor momento da época"

Mário Silva falava este sábado em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação a Chaves, a contar para a 12.ª jornada do campeonato

O treinador do Santa Clara, Mário Silva, afirmou este sábado que a equipa açoriana, que está no "melhor momento da época" em termos emocionais, quer prolongar o momento positivo na Liga Bwin frente ao Desportivo de Chaves.

"O nosso objetivo é encurtar distâncias. Prolongar um momento positivo que estamos a atravessar na época. Começámos com dificuldades, algo instáveis, e nos últimos jogos temos tido estabilidade em termos exibicionais", declarou.

Mário Silva falava este sábado em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação a Chaves, a contar para a 12.ª jornada do campeonato.

Nos últimos dois jogos do campeonato, os açorianos somaram uma vitória frente ao Vizela (1-0) e um empate com o FC Porto (1-1), na última jornada.

"Os resultados, acompanhando o crescimento exibicional, são uma vitamina extra. Neste preciso momento, em termos emocionais, estamos no melhor momento da época. Isto ajuda a que as coisas possam ser melhores. Esperemos que os resultados possam ser positivos", assinalou.

O técnico destacou que os açorianos pretendem ter "consistência" exibicional e pontual, reconhecendo que os jogadores já estão mais "entrosados", apesar da "total adaptação ainda não ter sido conseguida".

O treinador elogiou a formação do Desportivo de Chaves e alertou para as "dificuldades" do próximo encontro.

"É um jogo de 50/50. Vantagem para quem joga em casa, porque joga perante o seu público. Acho que é a única diferença em relação a esses 50/50", apontou.

Mário Silva avisou que o adversário tem feito um "campeonato muito positivo", tratando-se de uma equipa "muito consistente nos diversos momentos do jogo".

O técnico dos açorianos lembrou ainda que o Desportivo de Chaves venceu fora de casa o Sporting (2-0) e o Sporting de Braga (1-0).

"São uma equipa que tem feito uma época tranquila. O Desportivo de Chaves é uma equipa muito consistente nos diversos momentos do jogo e que tem feito boas exibições. Para uma equipa que subiu este ano da Liga SABSEG para a Liga Bwin, tem feito um campeonato muito positivo", realçou.

Nos dois últimos jogos, os transmontanos, orientados por Vítor Campelos, somaram uma derrota diante do Benfica (5-0) e uma vitória frente ao Gil Vicente (3-1).

O Santa Clara, 16.º classificado, com nove pontos, vai defrontar o Desportivo de Chaves, 11.º, com 15, na próxima segunda-feira, às 20:15, no estádio Municipal Manuel Branco Teixeira, em Chaves, com arbitragem de Bruno José Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.