Marcos Díaz está referenciado pelo Santa Clara

Guarda-redes argentino, de 36 anos, está sem clube.

O guarda-redes argentino Marcos Díaz é um dos três nomes que o Santa Clara tem na lista para substituir Marco, caso este tenha de ser submetido a uma operação ao joelho direito, cenário que tem ganho força nos últimos dias. Atualmente sem clube, depois de duas épocas ao serviço do Huracán, Díaz conta com uma vasta experiência no campeonato argentino, onde representou clubes como o Colón, Boca Juniors e Talleres.

Esta poderá ser a primeira experiência do guardião, de 36 anos, na Europa, numa altura em que é quase certo que Marco avance para a operação, apurou O JOGO. O último jogo do português foi a 2 de outubro de 2022, na derrota por 1-0 com o Rio Ave. Depois desse desaire, o brasileiro Gabriel Batista passou a titular.