Lincoln terá sido alvo de racismo no Braga-Santa Clara: "Já não me surpreende"

Médio dos açorianos comentou o episódio, nas redes sociais.

O médio do Santa Clara Lincoln terá sido alvo de um episódio racista durante o jogo em Braga (0-0), na noite de segunda-feira. No Instagram, o brasileiro comentou a situação, e embora não tenha explicado exatamente o que aconteceu, partilhou nas 'stories' relatos das redes sociais que dão conta de que foram feitos sons/gestos de macacos aquando da substituição do jogador

"Estou a receber muitas mensagens de força pelo episódio que ocorreu no jogo contra o Braga. Agradeço a todos os que entendem ou sentem como eu este tipo de situações. Mas já não me surpreende mais os atos dos seres humanos, o ser humano está cada vez pior (não todos), vemos muitas coisas a acontecer ao invés de nos unirmos e ajudarmo-nos uns aos outros. A mim, enquanto cristão, isto não me vai abalar e nunca será uma surpresa para mim. Não quero saber de justiça [por parte] da Liga Portugal ou de outra qualquer entidade, até porque são tomadas [geridas] por seres humanos, que fecham os olhos a determinadas decisões e que também falham. Acredito que não há julgamento mais correto que o de Deus. Aos responsáveis pelos atos, apenas uma mensagem de verdade, do fundo do meu coração: "Que Deus vos abençoe"", deu conta Lincoln.

"Não ao racismo", escreveu numa outra publicação naquela rede social.