Lincoln sai e Santa Clara encaixa 3,5 M€ e recebe um jogador emprestado

Jogador esperado hoje em Istambul e açorianos conservam 15 por cento de futura venda.

A saída de Lincoln do plantel do Santa Clara está prestes a ser consumada. O Fenerbahçe vai contratar o médio brasileiro de 23 anos por 3,5 milhões de euros (M€), apurou O JOGO junto de fonte ligada ao processo. A proposta apresentada pelo vice-campeão da Turquia, equipa que na próxima temporada vai ser orientada por Jorge Jesus, colheu aceitação entre os membros do Conselho de Administração da SAD do Santa Clara.

Com mais um ano de contrato, e após ter recusado uma proposta de renovação, Lincoln vai regressar à Turquia, onde, avança a imprensa turca, é esperado hoje para finalizar o acordo.

O Fenerbahçe vai desembolsar uma verba de 3,5 M€ (cerca de 700 mil euros vão para o Grémio, que detém 20% do passe) e o Santa Clara garantiu uma percentagem de 15% de uma futura venda. Além disso, os açorianos vão receber, por empréstimo, um jogador do Fenerbahçe na próxima temporada. A oficialização do negócio deverá acontecer nos próximos dias.

Depois de três temporadas consecutivas nos Açores, onde fez 110 jogos, Lincoln regressa à Turquia, depois de em 2018 ter representado o Rizespor.