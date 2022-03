Lincoln revela pedido de desculpa de adepto do Braga: "Houve racismo, sim"

Médio brasileiro do Santa Clara deixou umas palavras nas redes sociais.

Lincoln, médio brasileiro que representa o Santa Clara, recorreu às redes sociais para abordar, mais uma vez, o ato de racismo do qual diz ter sido vítima em Braga, na ronda 24 do campeonato, jogo que terminou empatado sem golos.

"Obrigado a todos os que me enviaram mensagens e dividiram comigo esse ato, inclusive de muitos adeptos do Braga. Não é porque não houve queixa que não houve ato. Racismo é sério. Houve racismo, sim. Aceito o pedido de desculpa, mesmo que apenas um adepto tenha tido a humildade de enviar o seu pedido de desculpa. Só confirmar e passar a todos que acima de tudo existe um homem de caráter que não passa por cima de situações para protagonizar algo tão sério. A humildade e reconhecimento dos seus erros faz-te um ser humano melhor. Obrigado pelo reconhecimento. Não é um clube que te faz grande, são as suas atitudes e caráter. Seja protagonista de uma história limpa e honesta", mencionou o jogador.

"Parabéns à claque do Braga por ter achado o responsável, que veio até mim, com hombridade. Isso mostra o ser humano incrível, que reconhece os erros. Que não aconteça mais. Da minha parte aceito o pedido de desculpa", disse ainda Lincoln.

"Algumas pessoas pensaram que eu estava a aproveitar-me da situação para me promover. Não. Racismo é sério, é grave. Não podemos fechar os olhos a este tipo de situação. Aceitei as desculpas e pedi para que não fizessem mais isso com outras pessoas. Não merecemos isso. Temos de nos respeitar. Da mesma forma que um elemento veio até mim e me pediu desculpa, espero que os outros responsáveis também se arrependam e me peçam desculpa. Façam isso porque não estão a fazê-lo para mim, mas sim para o seu próprio bem", concluiu.