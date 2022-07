Klauss Câmara é o novo homem forte do Santa Clara

Gestor brasileiro nomeado diretor geral e desportivo pelo Conselho de Administração da SAD.

O Conselho de Administração da SAD nomeou, por maioria, o gestor brasileiro Klauss Câmara como diretor geral e desportivo.

A reunião, pedida com caráter de urgência na tarde de sexta-feira por Glen Lau, indicia que o empresário singapuriano está em negociações bastante avançadas com o investidor brasileiro Ricardo Vicitin, de 73 anos, ex-presidente da SAD do Alverca e presidente da RIMA Industrial S/A, um dos maiores grupos de produção e comercialização de silício e magnésio no Brasil.

Detentor de 48,6% das ações da SAD do Santa Clara desde 2016, Glen Lau tem estado a negociar a venda das suas ações com diversas entidades ao longo dos últimos meses e após a negociação falhada com o grupo 2020 Sports, desta feita o negócio com o investidor brasileiro está prestes a ser concluído.