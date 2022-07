Júlio Romão ruma ao Qarabag: saiba quanto ganha o Santa Clara

Médio despediu-se dizendo de sai de "cabeça erguida". Médio brasileiro anunciou, nas redes sociais, a saída do Santa Clara após duas épocas de ligação. O Qarabag, do Azerbaijão, vai pagar 350 mil euros por 80 por cento do passe.

O médio brasileiro Júlio Romão, que o Santa Clara contratou em 2020 ao Ponte Preta, vai ser jogador do Qarabag em 2022/23. O clube do Azerbaijão, que está a disputar as eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões - já afastou o Lech Poznan, da Polónia, e tem agora pela frente o Zurique, da Suíça -, vai pagar 350 mil euros pelo passe do jogador, segundo apurou O JOGO junto de uma fonte ligada ao processo. O Santa Clara fica com 20 por cento do passe.

O jogador, 24 anos, anunciou, ontem, a saída nas redes sociais, sublinhando que sai de "cabeça erguida e muito realizado" com o que fez no emblema açoriano. "Chegou o momento de procurar novos objetivos, novas metas e fazer novas histórias", escreveu o atleta no Instagram.

O anúncio foi feito no dia em que o plantel açoriano gozou um dia de folga no estágio que está a decorrer em Penafiel.

Júlio Romão esteve duas temporadas nos Açores e alinhou em 27 partidas, tendo apontado um golo, curiosamente no mesmo jogo em que sofreu uma grave lesão no joelho direito (em Guimarães, na época 2020/21),que o afastou dos relvados durante meio ano. Aliás, a lesão aconteceu numa altura em que o médio-defensivo estava a afirmar-se no seio da equipa açoriana.