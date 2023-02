Declarações de Jorge Simão, treinador do Santa Clara, após o empate a dois golos com o Boavista, na ronda 19 do campeonato.

O empate: "Não se ajusta [o resultado]. Sofremos dois golos de bola parada contra uma equipa que marca dois golos e que, na minha opinião, não fez muito para os conquistar. São golos de bola parada em que conseguem chegar ao último terço com possibilidade de meter a bola na área e ganham um canto e um livre lateral e fazem os golos."

Domínio: "A tendência do jogo foi sempre um maior domínio territorial e muito mais posse de bola [da parte do Santa Clara], com uma segunda parte mais acutilante do Santa Clara, com mais situações evidentes de finalização. No cômputo geral, acho que não se ajusta [o resultado]."

Resposta aos golos sofridos: "Agora, depois de nos vermos em desvantagem por duas vezes, conseguirmos, mediante as circunstâncias em que vivemos, virar o resultado e trazer um ponto com a possibilidade de trazer três nos minutos finais, o que posso eu dizer para além de que o resultado não se ajusta e que esta equipa mostrou coisas muitas boas? É a isso que temos de nos agarrar. Os adeptos deram-nos uma força muito sentida lá dentro para virar o resultado."

Momento marcante: "Até sofrermos o primeiro golo, acho que ficou evidente a vontade e a qualidade que estávamos a colocar no jogo e a supremacia que estávamos a ter relativamente ao Boavista. Estava criada uma energia muito positiva para que este fosse um jogo que nos corresse muito bem. Realço aqui a importância do primeiro golo do jogo".