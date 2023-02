Jorge Simão: "Famalicão? É óbvio que é um jogo de extrema importância"

Santa Clara recebe o Famalicão no domingo (15h30), em jogo da 21.ª jornada da Liga Bwin.

O treinador do Santa Clara, Jorge Simão, pediu este sábado uma equipa "mais acutilante" e rigorosa diante do Famalicão, um jogo de "extrema importância", a contar para a 21.ª jornada da Liga Bwin.

"É óbvio que é um jogo de extrema importância. Dizer isso é encarar de frente a situação. Não faz nenhum sentido estar aqui a esconder a importância que este jogo tem, não só pelo facto de ser o próximo, mas pelo facto de defrontarmos uma equipa que, neste momento, luta pelo mesmo objetivo do que nós", declarou, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os minhotos.

Jorge Simão reconheceu a "necessidade" de a equipa açoriana "somar pontos" e alertou que a "receita para o sucesso" passa pelo Santa Clara ser uma equipa "absolutamente rigorosa nos comportamentos dentro de campo".

"Estou à apelar ao rigor nos comportamentos e, obviamente, há necessidade de sermos mais acutilantes a procurar a baliza e a procurar o golo", afirmou, reforçando: "Associar isso ao nosso rigor comportamental, acho que é, em termos globais, a receita para ganhar o jogo".

Jorge Simão elogiou o próximo adversário, uma equipa que tem "jogadores muito bons tecnicamente".

"Se também está na posição desconfortável que está, alguma coisa também não tem corrido bem, à nossa semelhança. Acredito que quer Famalicão, quer nós poderíamos, deveríamos e pensaríamos estar numa posição muito mais confortável", ressalvou.

Enquanto treinador do Santa Clara, Jorge Simão somou empates com Portimonense (0-0) e Boavista (2-2), e derrotas com Benfica (3-0), Casa Pia (2-1) e Arouca (1-0).

O técnico salientou que "cada jogo tem a sua história", mas destacou a "muita vontade" dos jogadores para "inverter a sequência dos últimos resultados".

"Não vim à procura de recordes positivos ou negativos. Estou aqui enquanto treinador de corpo e alma para tentar arranjar soluções para ajudar o clube a sair da situação difícil em que está", afirmou.

Jorge Simão apelou ainda à "união" da equipa e ao apoio dos adeptos, que é um "fator absolutamente decisivo" no resultado final.

O Santa Clara, 16.º classificado, com 15 pontos, recebe o Famalicão, 15.º, com 21, no domingo, às 14h30 locais (15h30 em Portugal continental), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, que será dirigido pelo árbitro André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.