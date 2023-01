Jorge Simão é o sucessor de Mário Silva no comando do Santa Clara

Assina contrato esta semana. Tem como missão afastar a equipa da zona indesejada da tabela.

Jorge Simão é o sucessor de Marco Silva no comando técnico do Santa Clara. Segundo informações recolhidas por O JOGO, o treinador de 46 anos irá assinar um contrato com o emblema açoriano até à próxima quarta-feira.

Com vasta experiência no futebol português, Jorge Simão regista passagens por Atlético, Mafra, Belenenses, Paços de Ferreira, em duas ocasiões, Chaves, Braga e Boavista. No estrangeiro orientou o Al Fayha, da Arábia Saudita, e o Mouscron, clube belga.

A missão imediata no Santa Clara é retirar a equipa dos lugares incómodos da tabela classificativa, onde está no 15.º posto, com 13 pontos em 15 jornadas.