João Henriques lamentou a derrota no Dragão e visou o golo do FC Porto

Treinador da equipa açoriana, desta vez na sala de imprensa, acusa a irregularidade do golo portistas

Arbitragem: "Esse assunto fica fechado aqui. É o clube que está indignado, e eu estou aqui para falar apenas sobre o jogo."

Houve influências externas no resultado: "O Santa Clara fez uma segunda parte fantástica. O jogo não foi bem jogado, mas foi nos duelos que ganhámos praticamente todos. Foi um percalço contra o Sporting, critiquei todos, tinha sido o nosso pior jogo e tínhamos que mostrar, para nós e não para mais ninguém, que foi só um acidente. Havia um compromisso para que possamos ser mais felizes. Na primeira parte houve um natural domínio do FC Porto, com mais situações, mas depois ficámos com o sentimento que não houve nenhum golo real neste jogo, apesar do domínio territorial de posse de bola, do FC Porto, que era a equipa mais forte e tinha mais responsabilidade. Mas o André Ferreira fez boas defesas e impedimos o golo de forma legal e como tal não vejo que o resultado seja justo. Merecíamos pelo menos o prolongamento, já que não sofremos nenhum golo."

Estado do relvado: "Percebemos que não dava para jogar curto. A nossa adaptação foi melhor do que a do FC Porto, mas as equipas não gostam de jogar assim, nenhuma delas. Tentámos conter esse ímpeto atacante do FC Porto para tentar em transição chegar à baliza do FC Porto. Não conseguimos muitas vezes, mas fomos conseguindo anular essas situações ao adversário. Era justo o empate pelo que este grupo fez aqui."

Nené lesionado: "Foi ao hospital mas não tenho mais informações. Estamos a aguardar noticias. Ao intervalo estava bastante combalido e tivemos que o encaminhar ao hospital."