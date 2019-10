João Henriques e o desgaste: "Começaram a dar o jogo como perdido"

João Henriques, treinador do Santa Clara, falou à SportTV na flash interview após a derrota por 2-0 em Braga.

Análise: "Até ao golo do Braga conseguimos ligar o nosso jogo, fomos aparecendo e tivemos a primeira ocasião de golo. Depois sentimos muito o golo sofrido. A equipa estava a conseguir ligar bem o jogo por dentro, a fazer com que o Braga não fizesse a pressão habitual, a conseguir virar o centro de jogo e a tirar a bola do centro de pressão. Mas depois eles marcam e a equipa desorganizou-se em termos mentais, não estruturalmente. Fomos mais reativos e menos ativos perante certos momentos do jogo. O Braga fez meia hora em que criou várias oportunidades e podia mesmo ter aumentado a vantagem no marcador. Na segunda parte voltámos a entrar bem, há uma grande defesa do Matheus a negar o golo ao Rashid e, se conseguíssemos marcar, podíamos ter entrado no jogo. Mas o Braga é um justo vencedor e não há qualquer dúvida sobre isso."

Dar o jogo como perdido: "A equipa não foi o que costuma ser. Costumámos ser mais agressivos com e sem bola. Aqui não aconteceu, às vezes por demérito nosso, outras por mérito do Braga. Sentimos que, numa semana em que temos jogo já na quinta-feira e praticamente não podemos treinar, apenas fazer recuperação, isso mexeu com os jogadores. Apesar de não ser o pedido, naturalmente os jogadores começaram a dar o jogo como perdido. Temos de concentrar todas as forças no próximo jogo."

Sequência de jogos: "Vínhamos de uma sequência boa de jogos a pontuar, mas depois fomos duas vezes ao Dragão e a probabilidade de continuar uma série positiva diminuiu. Há que salientar os 11 pontos em oito jornadas e a nossa boa classificação. Vem uma sequência difícil de jogos, porque vamos fazer viagens enormes [Portimão e Guimarães] e há pouco tempo para recuperar e treinar. Mas estamos preparados e vamos em busca de amealhar três pontos."