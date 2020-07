João Henriques e o confinamento: "Estamos nos limites dos limites. A fadiga mental é terrível"

João Henriques, treinador do Santa Clara, falou na flash interview da SportTV após a derrota por 1-0 frente ao Marítimo.

Análise: "Não tivemos uma boa entrada no jogo e isso condicionou-nos muito. Não é desculpa, mas as condições do vento dificultaram as equipas de jogar mais e nós não soubemos aproveitar isso na primeira parte. O adversário conseguiu chegar com perigo duas vezes à nossa baliza e podia ter feito dois golos. Na segunda parte entrámos bem melhor. Já criámos duas ou três oportunidades de golo. Depois o Marítimo chega ao golo e nós tivemos dificuldade em conseguir ir atrás. Estamos aqui há um mês e pouco, com condições fantásticas, mas estamos confinados e está a começar a pesar um pouco. Os jogadores têm feito um trabalho fantástico para superar este estágio longo e vamos continuar focados no objetivo de melhorar a classificação anterior."

Vitória na Luz afetou a equipa? "Não. Vínhamos de uma boa dinâmica de pontos e esse jogo foi dar continuidade ao que vínhamos a fazer. Mas nesta fase, com um mês e dois dias aqui, os jogadores vão acumulando fadiga. Sem a família não é fácil. Estamos nos limites dos limites, mas vamos tentar quebrar e superar isso. Com a nossa capacidade de superação queremos fazer estes quatro jogos que faltam e conquistar os pontos necessários para ultrapassar a barreira dos 42 pontos. Foram dois jogos menos conseguidos agora, com menos disponibilidade mental. A fadiga mental é terrível. A física conseguimos superar, mas a mental é das coisas mais difíceis de recuperar e estamos a acusar um pouco isso."