João Henriques atira-se ao VAR: "Há fatores que não conseguimos controlar"

Treinador do Santa Clara criticou a atuação do VAR no embate frente ao Benfica, que os encarnados venceram por 2-1, depois de terem estado a perder por 1-0.

O que faltou ao Santa Clara para sair do jogo com pontos? "É uma pergunta um bocado difícil de responder. Difícil porque trabalhámos muito para defrontar equipas melhores do que nós e depois há fatores que não conseguimos controlar. Esses fatores desequilibram sempre. Nós trabalhámos tanto para o futebol português, trabalhámos tanto para tornar o campeonato mais competitivo e para que equipas como Benfica e FC Porto cheguem à Liga dos Campeões e Liga Europa mais fortes, é difícil. Fizemos uma primeira parte espetacular, a ganhar justamente, mas ainda aquém, porque falhámos uma grande oportunidade para fazer o 2-0. Na segunda parte, com o Benfica a colocar mais um ponta de lança e a tornar o jogo mais vertical, mas as oportunidades só surgiram após um lance que deixo para vocês analisarem. Não me vou esquecer das melhores e mais oportunidades do Santa Clara e é um resultado tremendamente injusto para este grupo de trabalho. O Benfica é uma equipa enorme, com todo o respeito, mas o Santa Clara demonstrou que está no campeonato para vencer a qualquer equipa".

Artur Soares Dias esteve mal? [lance do primeiro golo do Benfica foi analisado pelo VAR, por possível falta das águias na jogada, e acabou por ser validado] "De todo, não estou sequer a falar do árbitro. Existem meios para auxiliar os árbitros em lances que admito que não vejam. Não estou a questionar a atuação do árbitro, mas quando se analisa com VAR um lance que deu golo, quando não se consegue ver o que eu já vi, que na minha opinião houve uma falta sobre o Néné, o golo tem de ser anulado e ser assinalada falta. É o lance que dá a viragem do jogo. Acontece esse lance, mas nós também errámos no segundo golo, fomos nós que permitimos que o Benfica chegasse à vantagem. Fica um amargo de boca".

Santa Clara merecia pelo menos o empate? "Um empate era lisonjeiro para o Benfica, tendo em conta as oportunidades. Remates iguais, não entraram nem por dentro, nem por fora, foram colocando a bola na área para tentar segundas bolas, foram mais verticais e fomos fechando os caminhos para a baliza. Não me recorde de mais nenhum lance do Benfica sem serem os dos golos".